Nella serata di sabato, i carabinieri di Verona sono intervenuti in piazza Bra per bloccare un uomo che si trovava in stato di alterazione e che aveva con sé un coltello. L’individuo, che si aggirava nei pressi della principale area della città, è stato subito fermato e successivamente arrestato. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio, e l’uomo è stato condotto in caserma.

I carabinieri hanno bloccato e arrestato un individuo armato di coltello e in forte stato di alterazione nelle vicinanze di piazza Bra a Verona, durante lo scorso fine settimana. L’intervento è scattato dopo diverse segnalazioni riguardanti un uomo che si muoveva in una via limitrofa al cuore della città in condizioni di agitazione. I militari della Stazione di Cà di David sono intervenuti con rapidità per neutralizzare il soggetto, sospettato di trovarsi sotto l’effetto di stupefacenti e alcolici. L’azione delle forze dell’ordine ha permesso di evitare un’escalation di violenza, immobilizzando l’uomo senza che vi fossero conseguenze per le persone presenti nell’area urbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, uomo col coltello bloccato a piazza Bra: stop al delirio

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Ubriaco e armato di coltello vicino a piazza Bra, bloccato e arrestatoUn uomo in evidente stato di alterazione e armato di coltello, vicino a piazza Bra, è stato bloccato e arrestato dai carabinieri. veronaoggi.it

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