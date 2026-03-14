F1 Russell vince la sprint davanti alle Ferrari | ora tocca alle qualifiche

Nel fine settimana di gara sul circuito di Shanghai, George Russell conquista i primi punti vincendo la sprint race davanti alle Ferrari. La corsa si rivela impegnativa per il pilota della Mercedes, che affronta diverse sfide durante la competizione. Ora l'attenzione si sposta alle qualifiche, fondamentali per determinare le posizioni di partenza della prossima fase.

I primi punti in palio nel weekend di gare sul tracciato di Shanghai vanno alla Mercedes di George Russell ma la sprint race non è affatto una passeggiata di salute per il pilota inglese. Nei primi giri, infatti, Lewis Hamilton lotta alla grande, riuscendo a superarlo più volte prima di dover alzare il piede dall’acceleratore per l’eccessivo consumo delle gomme. Partenza horror di Antonelli che prima perde parecchie posizioni, poi si scontra con Hadjar e viene penalizzato di dieci secondi. Una safety car nel finale rimette in gioco Charles Leclerc ma negli ultimi due giri Russell stacca il ferrarista, portandosi a casa la vittoria. Bene Hamilton che, dopo aver perso la terza piazza ai box nei confronti di Norris, riesce a superare il campione del mondo e chiudere sul podio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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