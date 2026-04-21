Tre persone sono state arrestate a Milano in relazione a un episodio avvenuto il 25 gennaio 2025 nei pressi della Stazione Centrale. Quel giorno, un uomo svizzero di 34 anni è stato avvicinato e gli è stato strappato un orologio di lusso del valore di 40.000 euro. Gli investigatori hanno individuato e fermato i sospetti, ritenuti responsabili del furto e della rapina.

Avevano strappato un orologio del valore di 40mila euro a uno svizzero di 34 anni il 25 gennaio del 2025 nei pressi della Stazione Centrale di Milano. La polizia, coordinata dalla Procura di Milano - VII Dipartimento, ha eseguito un'ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di tre giovani (un quarto è irreperibile). Si tratta di tre egiziani e un marocchino, di età compresa tra i 19 e i 21 anni accusati di rapina aggravata. I quattro sono stati individuati dagli agenti della Squadra Mobile di Milano, Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, gli indagati avevano individuato la vittima già quando si trovava a bordo del treno partito da Lugano con destinazione Milano Centrale.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Pedinato e rapinato dell'orologio di lusso, tre arresti a Milano

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