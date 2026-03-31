A Milano, tre cittadini italiani sono stati fermati con l’accusa di aver rapinato un agente di viaggi, sottraendogli circa 10mila euro. L’episodio si è verificato in strada, dove la vittima, di nazionalità cinese, è stata seguita e minacciata con una pistola prima di essere derubata. È stato diffuso anche il video dell’agguato.

Tre cittadini italiani sono stati arrestati a Milano con l’accusa di rapina aggravata, lesioni aggravate e porto di armi da sparo. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata condotta dalla Polizia di Stato e ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 40enne e un 45enne della provincia di Bari e di un 68enne della provincia di Caserta. I tre sono ritenuti responsabili di una violenta aggressione avvenuta il 21 dicembre 2024 ai danni di un cittadino cinese, derubato di uno zaino contenente un telefono cellulare e 10mila euro in contanti. Le indagini della Polizia di Stato Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’ordinanza di custodia cautelare è il risultato di una complessa attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile di Milano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Agente di viaggi rapinato a Milano per 10mila euro, il video del terribile agguato: tre arresti

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