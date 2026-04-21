Pecore e api da miele tra i pannelli | via libera all?agrivoltaico di Canadian Solar in arrivo 680mila euro di compensazioni

In Puglia, una multinazionale ha ricevuto l’autorizzazione per costruire un impianto agrivoltaico vicino a un’area con pecore e api da miele. L’intervento prevede l’installazione di pannelli solari integrati con attività agricole e ha ottenuto il via libera dalle autorità competenti. Sono previste compensazioni per un totale di 680mila euro, legate alla realizzazione dell’impianto. La decisione riguarda un progetto in provincia di Brindisi e coinvolge la multinazionale canadese.

Le multinazionali danno la caccia al sole con successo in Puglia. Lo sa bene La holding Canadian Solar, che ha appena ottenuto l’autorizzazione per realizzare in provincia di Brindisi un altro mega impianto agrivoltaico. È Latiano il comune interessato: insieme a Brindisi e Cellino, quello maggiormente coinvolto dai nuovi grandi insediamenti energetici, dal 2024 tutti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Fondi al Comune Ma il vantaggio che in questo caso conseguirà è di non poco valore: a titolo di compensazioni territoriali, attraverso la controllata Elettra Sol drl, la holding canadese si è infatti impegnata a corrispondere al Comune un contributo di 678.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Pecore e api da miele tra i pannelli: via libera all?agrivoltaico di Canadian Solar, in arrivo 680mila euro di compensazioni Notizie correlate Leggi anche: Il Piemonte contro l'agrivoltaico: sì ai pannelli solari, ma non sui terreni agricoli Il futuro di api e miele Dop. Sos impollinatori selvatici: "Patto per tutelare il settore"Mancano pochi mesi alla conclusione di LIFE BEEadapt, il progetto europeo che terminerà il 31 agosto 2026 e che, nell’area del Parco Nazionale...