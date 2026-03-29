Questa mattina si è svolta l'assemblea congressuale del Circolo del Partito Democratico di Frosinone, durante la quale è stato eletto come nuovo segretario Stefano Pizzutelli. La nomina è avvenuta per acclamazione. Pizzutelli assume così la guida del circolo locale del partito.

L’apertura dei lavori è stata dedicata al ricordo di Benny Taormina, figura storica del Partito Democratico, recentemente scomparso Stefano Pizzutelli è il nuovo segretario del Circolo del Partito Democratico di Frosinone, eletto per acclamazione nel corso dell’assemblea congressuale che si è svolta questa mattina. L’apertura dei lavori è stata dedicata al ricordo di Benny Taormina, figura storica del Partito Democratico, recentemente scomparso. A dare il via ai lavori è stato il segretario uscente Marco Tallini. A seguire l’intervento del neo segretario provinciale Achille Migliorelli, che ha evidenziato come il percorso congressuale prenda le mosse dai risultati del recente referendum, che ha visto il fronte del No prevalere contro una riforma costituzionale ritenuta inaccettabile. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Stefano Pizzutelli eletto segretario del Circolo Pd Frosinone

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