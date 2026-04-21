A Pavia, nel centro storico, sono stati scoperti contenitori di droga nascosti all’interno dei contatori del gas esterni ai palazzi. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di sostanze illecite, mentre le indagini continuano per chiarire la provenienza e il metodo di occultamento. La scoperta si inserisce in un’operazione più ampia volta al contrasto del traffico di droga in zone centrali della città.

Pavia, 21 aprile 2026 - Droga nascosta nei contatori dei gas esterni ai palazzi nel c entro storico pavese. E' stata trovata nei controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Pavia, nell'ambito dei servizi mirati disposti dalle strategie condivise in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura. Una ragazza è stata denunciata, in stato di libertà, perché trovata in possesso di un quantitativo abbastanza modesto, circa 8 grammi, di hashish. Nei suoi confronti è scattata l'accusa di spaccio con anche il sequestro di un'ingente somma di denaro, che aveva con sé insieme alla droga, ritenuta il guadagno dell'illecita attività: l'ipotesi è che le poche dosi trovate fossero solo il residuo di un quantitativo maggiore già venduto, con il relativo incasso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, trovata droga nascosta nei contatori del gas dei palazzi in centro storico

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