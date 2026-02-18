Furgone sospetto in centro città scatta il blitz | trovata droga spacciatore nei guai

Martedì 17, i carabinieri di Copparo hanno fermato un furgone sospetto nel centro città, scoprendo droga nascosta al suo interno. Alla guida, un uomo di 30 anni è stato subito arrestato per aver detenuto sostanze stupefacenti con l’intento di spacciare. Durante il controllo, i militari hanno trovato diverse dosi di droga e denaro contante. Il veicolo è stato sequestrato e l’uomo portato in caserma. La scoperta ha portato a un nuovo passo nelle operazioni contro lo spaccio nel territorio.

Fermato alla guida con la droga. Martedì 17, i carabinieri di Copparo hanno arrestato un 30enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da alcuni giorni i militari avevano notato uno strano via vai nel centro cittadino, data la presenza di un furgone che arrivava in città e si tratteneva nelle aree del centro maggiormente frequentate da giovani e studenti. Nel giro di poco è stato quindi intrapreso un servizio di controllo straordinario mirato a comprendere i movimenti del soggetto a bordo del mezzo e, proprio nel pomeriggio di martedì, una pattuglia della lo ha intercettato e fermato.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

