I carabinieri di Monte Urano hanno sequestrato cocaina nascosta in un bar e segnalato un uomo di 30 anni per detenzione ai fini di spaccio. L’operazione rientra nelle attività di contrasto allo spaccio di droga condotte dalle forze dell’ordine nella zona.

Spaccio di droga, carabinieri in azione. Nello specifico i militari di Monte Urano, durante un servizio mirato al contrasto delle attività illecite in materia di stupefacenti, hanno segnalato alla competente autorità giudiziaria un monturanese di 30 anni, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I carabinieri, dopo aver fermato l’uomo nelle vie centrali del paese e averlo trovato in possesso di 2 grammi di hashish, insospettitesi, hanno esteso il controllo alla sua abitazione, rinvenendo ulteriori 131 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale idoneo per il confezionamento di dosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Carabinieri e spaccio di droga. Trovata cocaina nascosta in un bar

