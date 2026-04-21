Pavia in corteo per Gabriele Vaccaro | organizzata una fiaccolata nel luogo dell’omicidio

A Pavia si è svolta una fiaccolata in ricordo di Gabriele Vaccaro, un giovane di 25 anni di Favara ucciso nella notte tra sabato e domenica. L’evento si è tenuto nel luogo dove si è verificato l’omicidio, con partecipanti che hanno acceso candele e camminato in corteo. La manifestazione ha coinvolto cittadini che hanno voluto ricordare la vittima.

Una fiaccolata per ricordare Gabriele Vaccaro, il giovane di 25 anni originario di Favara ucciso nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile a Pavia. L’iniziativa si terrà domani sera, mercoledì 22 aprile, con partenza alle ore 21 dal parcheggio dell’area Cattaneo, luogo in cui si è consumata.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, forse ucciso per una pizza: denunciati anche gli amici dell'aggressoreLe ultime ricostruzioni sull’omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia avrebbero individuato la ragione della lite che ha portato all’accoltellamento del... Omicidio Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un 17enne: l'avrebbe colpito al collo nel parcheggioFermato un 17enne per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso con un colpo al collo dopo un battibecco in un parcheggio di Pavia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Venticinquenne ucciso a Pavia, l’aggressione dopo una lite per una fetta di pizza; Omicidio Gabriele Vaccaro in un parcheggio a Pavia, fermato un 16enne; Gabriele Vaccaro ucciso in un pacheggio a Pavia, accoltellato mentre stava recuperando l'auto; La passione per il calcio e il trasferimento al Nord, chi era Gabriele Vaccaro. Pavia, Gabriele Vaccaro ucciso per una battuta sulle pizze d'asporto: la lite, poi i colpi di cacciavitePer il delitto fermato un 17enne di origine egiziana: nell'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è stato portato nel carcere minorile Beccaria. Altri 4 ragazzi indagati per om ... milano.corriere.it Omicidio Gabriele Vaccaro, arrestato un 16enne: ha ucciso per una pizza. Denunciati gli amiciIl giovane è accusato di aver colpito Gabriele Vaccaro con un punteruolo causando la ferita fatale, l’arma ancora non è stata ritrovata. Gli amici denunciati ... laprovinciapavese.gelocal.it Uno sfottò per le pizze da asporto appena acquistate in viale Matteotti. Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a colpi di cacciavite nel parcheggio Cattaneo, in centro a Pavia, ha reagito a una provocazione: sarebbe questa, futile e tragica, la causa del brutale deli facebook La passione per il calcio e il trasferimento al Nord, chi era Gabriele Vaccaro x.com