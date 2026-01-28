Spazzatrice avvolta dalle fiamme all' alba paura sulla Circonvallazione

Questa mattina alle prime luci dell’alba, le sirene delle ambulanze e dei vigili del fuoco hanno rotto il silenzio sulla Circonvallazione Est di Marano sul Panaro. Un incendio ha avvolto in fiamme una motospazzatrice, che stava lavorando per pulire le strade. L’auto si è incendiata improvvisamente, causando paura tra i residenti e disagi al traffico. Sul posto sono arrivati subito i pompieri, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Nessuno è rimasto ferito, ma

L'incendio è scoppiato intorno alle 7:00 lungo la Provinciale 4 a Marano. Vigili del Fuoco di Vignola al lavoro con la schiuma per domare il rogo Un risveglio segnato dalle sirene e dal fumo lungo la Circonvallazione Est. Nella prima mattinata di oggi, mercoledì 28 gennaio, un incendio ha distrutto la parte anteriore di una motospazzatrice impegnata nel servizio di pulizia strade a Marano sul Panaro. L'allarme è scattato puntuale alle ore 7 quando la Sala Operativa ha ricevuto la segnalazione del mezzo in fiamme lungo la Strada Provinciale 4. Il rogo si è sviluppato con grande rapidità: partito probabilmente dal vano motore, il fuoco ha avvolto in pochi istanti anche l'abitacolo del veicolo.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Circonvallazione Est

Nella serata di oggi, lungo la strada provinciale 357 tra Lecce e Trepuzzi, si è verificato un incendio che ha coinvolto un’auto in movimento, rendendo necessarie le operazioni di spegnimento.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 3 gennaio, si sono verificati momenti di preoccupazione lungo la Strada Statale 42 a Vezza d’Oglio, dove un’auto in transito è stata coinvolta da un incendio.