Paul McCartney in Apple | il concerto privato con Tim Cook

Paul McCartney ha suonato in un evento privato organizzato presso un campus tecnologico in California, in occasione del cinquantesimo anniversario di un’azienda nota per i dispositivi elettronici. L'esibizione si è svolta davanti ai dipendenti dell'azienda, senza accesso pubblico, e ha coinvolto il musicista in un concerto esclusivo. La presenza di McCartney si è svolta in un contesto riservato, con la partecipazione di alcuni dirigenti dell’azienda.

Paul McCartney ha portato la sua musica nel cuore tecnologico della California per celebrare il cinquantesimo anniversario di Apple, regalando un momento unico ai dipendenti del campus di Cupertino. Durante l’esibizione privata, avvenuta a porte chiuse, l’ex Beatle ha condiviso un video sul proprio canale YouTube ufficiale, mostrando i primi istanti di quel concerto speciale che ha il musicista interagire direttamente con Tim Cook. Tra ricordi personali e innovazione hardware. L’atmosfera all’interno della sede aziendale è stata segnata da un aneddoto che lega profondamente la storia della musica a quella dell’informatica mobile. Nel corso...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Paul McCartney in Apple: il concerto privato con Tim Cook Notizie correlate Apple cambia era: Tim Cook cede il comando a John TernusIl passaggio di testimone ai vertici della multinazionale di Cupertino è ormai ufficialmente delineato: Tim Cook lascerà la guida operativa per... Chi è John Ternus, il nuovo Ceo di Apple che ha lavorato con Steve Jobs: sostituirà Tim Cook da settembre 2026John Ternus sarà il nuovo Ceo di Apple e sostituirà Tim Cook, storico erede di Steve Jobs, alla guida dell’azienda. Una raccolta di contenuti Si parla di: Rivoluzione in Apple, John Ternus Ceo da settembre. Paul McCartney, video dietro le quinte del concerto all’Apple Park per il 50° AppleA conclusione dei festeggiamenti per il 50° anniversario dell’azienda, a inizio mese Paul McCartney ha tenuto un concerto per i dipendenti all’Apple Park di Cupertino, spettacolo con una scaletta che ... macitynet.it Prima clip ufficiale del concerto di Paul McCartney per i 50 anni di AppleÈ stato pubblicato un estratto dal concerto esclusivo di Paul McCartney andato in scena a Cupertino per celebrare i 50 anni di Apple. hdblog.it