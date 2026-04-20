Apple cambia era | Tim Cook cede il comando a John Ternus

Apple ha annunciato ufficialmente un cambio ai vertici dell'azienda. Tim Cook, attuale CEO, passerà al ruolo di presidente esecutivo del consiglio di amministrazione, mentre a guidare l'azienda sarà il nuovo amministratore delegato, John Ternus. La modifica nelle posizioni di comando è stata comunicata in modo formale dalla multinazionale di Cupertino.

Il passaggio di testimone ai vertici della multinazionale di Cupertino è ormai ufficialmente delineato: Tim Cook lascerà la guida operativa per assumere il ruolo di presidente esecutivo del consiglio di amministrazione, lasciando la carica di CEO a John Ternus. La decisione, che segue un lungo processo di pianificazione della successione approvato all’unanimità dai vertici aziendali, vedrà l’attuale responsabile dell’Hardware Engineering subentrare pienamente nel nuovo anno, il 1° settembre 2026. L’annuncio segna la fine di un’era iniziata nel 1998, quando Cook entrò a far parte dell’azienda, per poi assumere la guida globale nel 2011. Sotto...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Apple cambia era: Tim Cook cede il comando a John Ternus Notizie correlate Leggi anche: Apple, Tim Cook lascia a settembre: John Ternus nuovo ceo Leggi anche: Tim Cook non è più il ceo di Apple: al suo posto nominato John Ternus Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tim Cook punta ancora su Nike e investe un altro milione di dollari in azioni; Le azioni Nike salgono del 2% mentre Tim Cook di Apple e il CEO Elliott Hill aumentano le partecipazioni; Nike Stock Climbs After CEO Elliott Hill And Tim Cook Purchase Shares; Apple sceglie i satelliti Amazon e dice addio a Starlink. Cosa sappiamo dell’accordo. Tim Cook non sarà più CEO della AppleApple ha comunicato che il suo storico amministratore delegato, Tim Cook, lascerà l’incarico a settembre. Verrà sostituito da John Ternus, che attualmente è il vice presidente a capo della sezione di ... ilpost.it Apple, Tim Cook lascia a settembre: John Ternus nuovo ceoAnnunciato il cambio al vertice: Cook diventerà presidente esecutivo. La successione era attesa, ma non in tempi così rapidi ... msn.com Rivoluzione ai vertici di Apple. L'era Tim Cook si avvia alla chiusura: il primo settembre il timone dell'azienda passerà a John Ternus. #ANSA - facebook.com facebook Apple annuncia che John Ternus sarà il nuovo CEO dal 1° settembre, mentre Tim Cook assumerà il ruolo di presidente esecutivo @ultimoranet x.com