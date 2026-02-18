ambiente e lavoro 80 studenti a lezione di futuro con gli esperti

SANSEPOLCRO L’economia circolare è entrata all’istituto di istruzione secondaria superiore "Città di Sansepolcro" con il Progetto Lic-Eco di Cisambiente Confindustria, che offre agli studenti dei licei un percorso formativo sull’ambiente, con uno sguardo attento alle opportunità professionali del settore. L’appuntamento di lunedì mattina, il primo dei due in programma (il secondo è previsto il 23 febbraio), ha coinvolto 80 allievi delle quarte classi dei licei scientifico, classico e linguistico e di scienze applicate. L’iniziativa, nata da un’idea della professoressa Nicoletta Mugnai sotto la guida del direttore generale dell’Associazione degli Industriali Italiani dell’Ambiente, Lucia Leonessi, si è sviluppata in un vero e proprio progetto, siglato Cisambiente, che verrà portato nei licei di diverse regioni italiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Romano Prodi "sale in cattedra" a Ravenna: lezione di economia e futuro per 80 studentiRomano Prodi torna a parlare davanti a 80 studenti a Ravenna.

Colleferro. Sicurezza sul lavoro, lezione speciale per gli studenti. L’Ispettorato del Lavoro di Roma arriva all’Ipia “Parodi-Delfino”Nella mattina di martedì 9 dicembre, l’Ispettorato del Lavoro di Roma ha visitato l’Istituto Professionale Industriale “Paolo Parodi-Delfino” di Colleferro, per un progetto di sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro dedicato agli studenti.

