Patto per la Città Universitaria del Mediterraneo sinergia tra imprese istituzioni e mondo accademico

È stato presentato un documento che analizza lo sviluppo di Reggio Calabria, evidenziando come il rapporto tra la città e l’università rappresenti un elemento chiave per la crescita. Il Libro Bianco, promosso da Confcommercio, sottolinea come non si tratti più solo di una questione di posizione geografica, ma di visione e investimenti. All’evento hanno partecipato rappresentanti di imprese, istituzioni e mondo accademico, evidenziando l'importanza di collaborazioni tra questi settori.

“Non è più solo una questione di posizione geografica, ma di visione e investimenti”. È la riflessione contenuta nel Libro Bianco per lo sviluppo di Reggio Calabria, presentato da Confcommercio, che individua nel rapporto tra città e università uno dei pilastri per costruire competitività e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Pietro Salini: “Più sinergia tra Istituzioni, imprese e università per sistema Paese delle infrastrutture più competitivo”"Per continuare a competere ai massimi livelli in un mercato mondiale delle infrastrutture che raggiungerà i 5,18 trilioni di dollari al 2030, è... Leggi anche: Rotondo: sinergia tra istituzioni e locale per la sicurezza nei comuni del Silb Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Intelligenza artificiale: effetti concreti sul lavoro, produttività e sicurezza; Disabilità, odissea a Pasqua per trovare un bagno in centro: Città accogliente non può diventare 'deserto di servizi'; Polo universitario cuneese, si rinnova il patto con UniTo: investimento da 900 mila euro l’anno per il territorio; Ponte di Mezzo pedonale? Pronti a discuterne, ma serve un confronto. Reggio Calabria, il rapporto con l’Università nel Libro Bianco per lo sviluppo della città: sarà presentato ai candidati SindacoL’Università come perno della strategia di sviluppo cittadino e il rapporto tra formazione, impresa e istituzioni al centro del dibattito sul futuro di Reggio Calabria. È questo uno dei punti cardine ... strettoweb.com Latina, Consiglio comunale straordinario sulla città universitaria: focus su progetti e futuroLatina convoca un Consiglio comunale straordinario sul tema città universitaria: focus su campus, progetti in corso e nuove prospettive ... latinaquotidiano.it Domani ci vediamo qui! 90 anni dalla fondazione della città universitaria della Sapienza - facebook.com facebook