Rotondo | sinergia tra istituzioni e locale per la sicurezza nei comuni del Silb

Rodolfo Rotundo, presidente del Silb Calabria Centrale, ha parlato di una situazione complicata per i locali di spettacolo nelle città del suo territorio. Secondo lui, c’è poca collaborazione tra le istituzioni e il settore, e questo mette a rischio la sicurezza. In particolare, Rotundo ha citato le difficoltà con il Comune di Catanzaro, dove le istituzioni non sono molto disponibili a lavorare fianco a fianco con i gestori dei locali. La mancanza di un dialogo aperto rischia di creare problemi nelle serate e negli eventi di intrattenimento.

**Sicurezza nei locali, Rotundo (Silb): "Importante sinergia con Istituzioni. Difficoltà con il Comune di Catanzaro"** Il presidente del Silb Calabria Centrale, Rodolfo Rotundo, ha espresso preoccupazione riguardo all'assenza di sinergia tra le istituzioni locali e il mondo della cultura, soprattutto in materia di sicurezza nei locali di spettacolo. La sua posizione è emersa in un momento in cui l'attenzione dei media, e soprattutto dei decisori pubblici, si concentra sempre più sulle criticità di ordine sociale e sul controllo del territorio. Secondo Rotundo, «l'importante è stare in sinergia con coloro che hanno competenza in materia, con il Questore, il Prefetto, con i vigili urbani».

