Il governo si prepara ad affrontare un'informativa alle Camere, mentre negli ambienti politici si rafforzano le posizioni contrarie a eventuali deroghe al patto di stabilità europeo. La presidente del Consiglio ha in programma di spiegare le prossime mosse, con un tono deciso e senza lasciar spazio a modifiche nelle regole esistenti. La discussione si concentra sulle misure finanziarie adottate e sul rispetto delle norme europee.

Vedo Nero Guerra e caro-prezzi: la Commissione Ue gela il governo alla ricerca di nuovi fondi. Bruxelles chiude all’ipotesi di Giorgetti: «Non sarebbe appropriata in questa fase». L’unica deroga, in effetti, è quella sulle armi che però il governo teme di non potere azionare Vedo Nero Guerra e caro-prezzi: la Commissione Ue gela il governo alla ricerca di nuovi fondi. Bruxelles chiude all’ipotesi di Giorgetti: «Non sarebbe appropriata in questa fase». L’unica deroga, in effetti, è quella sulle armi che però il governo teme di non potere azionare Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Non ci sarà nessuna deroga al patto di stabilità europeo»

Caro energia, UE: dagli Stati nessuna richiesta di deroga a patto di stabilitàBRUXELLES, 07 APR – “In questo momento non abbiamo ricevuto richieste da alcuno Stato membro rispetto a una potenziale attivazione” della clausola...

Patto di stabilità, Giorgetti: "Se situazione non cambia inevitabile deroga al 3%"“È chiaro che la riflessione a livello europeo, se la situazione non cambia, sarà inevitabile” sulla deroga alla regola del 3% prevista dal Patto di...

Temi più discussi: Piantedosi al lavoro, no comment e agenda immutata; BABYMETAL : annunciato il tour mondiale ma non ci sarà nessuna data italiana.; Best of Appunti: Il nemico interno - Appunti; L. Elettorale: Magi, governo Meloni finito, ora no a legge schifezza ma Mattarellum. Urne anticipate sollievo per Italia.

Parma, Cuesta: Bernabé non ci sarà. Leggerezza? Non dobbiamo cambiare atteggiamentoIl Parma è reduce da quattro risultati utili consecutivi che gli permettono di guardare dall'alto il gruppo impegnato nella lotta salvezza, ma l'obiettivo stagionale non è ancora stato raggiunto ... tuttomercatoweb.com

Biennale, ecco il padiglione della Russia: un video in loop, ma dentro non ci sarà nessunoVENEZIA - Il padiglione della Russia ai Giardini della Biennale rimarrà tecnicamente chiuso nei giorni in cui sarà aperta al pubblico la 61° Esposizione internazionale d'arte. «Non ci sarà nessuno». ilgazzettino.it

Nessuna sorpresa in Coppa di Francia femminile: la finale sarà Lione-PSG. Traguardo importante per Ada Hegerberg con l’OL. facebook

Oggi la Meloni inizia la settimana praticando la cosa che le viene meglio da quattro anni a questa parte: il vittimismo. Ma la verità è che quando la leader di Fratelli d’Italia avrà concluso il suo mandato, l’Italia sarà solo peggiorata e non avrà lasciato né una rifo x.com