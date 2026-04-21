Pattinaggio artistico i Campioni Olimpici Miura-Kihara si ritirano

La coppia di pattinatori artistici vincitrice della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha comunicato ufficialmente la fine della propria carriera agonistica. La coppia, composta da un atleta maschile e una femmina, aveva già lasciato intuire questa decisione in precedenza. Ora, con l’annuncio ufficiale, si conclude il percorso che li aveva portati a raggiungere il massimo risultato nel mondo del pattinaggio di figura.

Un ritiro che era nell’aria. La coppia medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 di pattinaggio di figura formata da Riku Miura-Ryuichi Kihara ha annunciato ufficialmente di avere terminato l’attività agonistica. La notizia è arrivata attraverso i canali social del binomio, reduce da una stagione oltremodo strabiliante. Una decisione maturata nel corso del tempo e divenuta definitiva probabilmente dopo la straordinaria vittoria ai Giochi dove, probabilmente, i nipponici hanno offerto in occasione del programma libero il vero “best moment” della rassegna a cinque cerchi, almeno per quanto riguarda il pattinaggio di figura, rendendosi artefici di una rimonta straordinaria dalla sesta piazza.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico, i Campioni Olimpici Miura-Kihara si ritirano Japan's Olympic pairs champions Miura and Kihara to retire | Paraluman News Notizie correlate Leggi anche: Pattinaggio artistico, i Campioni Olimpici Miura-Kihara salutano le competizioni Pattinaggio, la coppia giapponese Miura-Kihara annuncia il ritiroTOKYO, 17 APR - La coppia giapponese di pattinaggio artistico su ghiaccio, Riku Miura e Ryuichi Kihara, campioni olimpici a Milano-Cortina, hanno... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Pattinaggio, la coppia giapponese Miura-Kihara annuncia il ritiro; I campioni olimpici Riku Miura e Rhuichi Kihara annunciano il ritiro, per il pattinaggio di figura si chiude un'era. Pattinaggio artistico, i Campioni Olimpici Miura-Kihara salutano le competizioniUn ritiro che era nell’aria. La coppia medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 di pattinaggio di figura formata da Riku Miura-Ryuichi Kihara ... oasport.it I campioni olimpici Riku Miura e Rhuichi Kihara annunciano il ritiro, per il pattinaggio di figura si chiude un'eraRiku Miura e Rhuichi Kihara hanno firmato un comunicato congiunto per annunciare la loro decisione sportiva senza aggiungere ulteriori dettagli sul loro futuro ... sport.virgilio.it