Pattinaggio la coppia giapponese Miura-Kihara annuncia il ritiro

La coppia giapponese di pattinaggio artistico su ghiaccio, composta da Riku Miura e Ryuichi Kihara, ha comunicato che si ritirerà dalle competizioni al termine di questa stagione. I due atleti sono noti per aver vinto una medaglia d’oro olimpica ai Giochi di Milano-Cortina. L’annuncio è stato dato oggi, in una conferenza stampa a Tokyo.

TOKYO, 17 APR - La coppia giapponese di pattinaggio artistico su ghiaccio, Riku Miura e Ryuichi Kihara, campioni olimpici a Milano-Cortina, hanno annunciato il ritiro dalle competizioni al termine della stagione in corso. I due pattinatori, estremamente popolari nel Paese del Sol Levante e affettuosamente soprannominati 'Riku-Ryu', avevano conquistato a febbraio la prima medaglia olimpica del Giappone nel pattinaggio di figura a coppie sul ghiaccio, rimontando dalla quinta posizione nello short program, per salire sul gradino più alto del podio. "Anche se chiudiamo la nostra carriera agonistica, sentiamo di aver dato tutto, senza rimpianti", hanno scritto Miura e Kihara sui social media, nell'annunciare la decisione.🔗 Leggi su Lanazione.it Notizie correlate Leggi anche: Non riesce la rimonta a Conti/Macii. Azzurri fuori dalla top 5 alle Olimpiadi. Trionfano Miura-Kihara Pattinaggio artistico, Miura vince con il brivido i Four Continents, grande rimonta di ChaSi concludono con la vittoria di Kao Miura i Four Continents 2026, competizione di pattinaggio artistico appartenente al circuito di prima fascia,... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Pattinaggio, la coppia giapponese Miura-Kihara annuncia il ritiro. Pattinaggio, la coppia giapponese Miura-Kihara annuncia il ritiroLa coppia giapponese di pattinaggio artistico su ghiaccio, Riku Miura e Ryuichi Kihara, campioni olimpici a Milano-Cortina, hanno annunciato il ritiro dalle competizioni al termine della stagione in c ... ansa.it Milano Cortina: Niura-Kihara oro nel pattinaggio di figura, sesti Conti-MaciiNiente rimonta per Sara Conti e Niccolò Macii, che chiudono al sesto posto nella gara a coppie di artistico nel pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina. Alla Milano Ice ... ansa.it