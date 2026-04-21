Pattinaggio artistico i Campioni Olimpici Miura-Kihara salutano le competizioni

La coppia di pattinatori artistici, vincitrice della medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi in Italia, ha comunicato ufficialmente la fine della propria carriera agonistica. Dopo anni di competizioni e successi, i due atleti hanno deciso di ritirarsi, segnando così la conclusione del loro percorso nel mondo del pattinaggio di figura. L’annuncio è stato diffuso attraverso i canali ufficiali degli atleti.

Un ritiro che era nell’aria. La coppia medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 di pattinaggio di figura formata da Riku Miura-Ryuichi Kihara ha annunciato ufficialmente di avere terminato l’attività agonistica. La notizia è arrivata attraverso i canali social del binomio, reduce da una stagione oltremodo strabiliante. Una decisione maturata nel corso del tempo e divenuta definitiva probabilmente dopo la straordinaria vittoria ai Giochi dove, probabilmente, i nipponici hanno offerto in occasione del programma libero il vero “best moment” della rassegna a cinque cerchi, almeno per quanto riguarda il pattinaggio di figura, rendendosi artefici di una rimonta straordinaria dalla sesta piazza.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico, i Campioni Olimpici Miura-Kihara salutano le competizioni Milano-Cortina '26: le lacrime del fenomeno Malinin ma il padre non lo perdona - Vita in diretta Notizie correlate Pattinaggio, la coppia giapponese Miura-Kihara annuncia il ritiroTOKYO, 17 APR - La coppia giapponese di pattinaggio artistico su ghiaccio, Riku Miura e Ryuichi Kihara, campioni olimpici a Milano-Cortina, hanno... Leggi anche: Non riesce la rimonta a Conti/Macii. Azzurri fuori dalla top 5 alle Olimpiadi. Trionfano Miura-Kihara Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Pattinaggio, la coppia giapponese Miura-Kihara annuncia il ritiro; I campioni olimpici Riku Miura e Rhuichi Kihara annunciano il ritiro, per il pattinaggio di figura si chiude un'era. Pattinaggio artistico, i Campioni Olimpici Miura-Kihara salutano le competizioniUn ritiro che era nell’aria. La coppia medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 di pattinaggio di figura formata da Riku Miura-Ryuichi Kihara ha annunciato ufficialmente di avere terminato ... oasport.it I campioni olimpici Riku Miura e Rhuichi Kihara annunciano il ritiro, per il pattinaggio di figura si chiude un'eraRiku Miura e Rhuichi Kihara hanno firmato un comunicato congiunto per annunciare la loro decisione sportiva senza aggiungere ulteriori dettagli sul loro futuro ... sport.virgilio.it