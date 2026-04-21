Pattinaggio artistico i Campioni Olimpici Miura-Kihara salutano le competizioni

Da oasport.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La coppia di pattinatori artistici, vincitrice della medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi in Italia, ha comunicato ufficialmente la fine della propria carriera agonistica. Dopo anni di competizioni e successi, i due atleti hanno deciso di ritirarsi, segnando così la conclusione del loro percorso nel mondo del pattinaggio di figura. L’annuncio è stato diffuso attraverso i canali ufficiali degli atleti.

Un ritiro che era nell’aria. La coppia medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 di pattinaggio di figura formata da Riku Miura-Ryuichi Kihara ha annunciato ufficialmente di avere terminato l’attività agonistica. La notizia è arrivata attraverso i canali social del binomio, reduce da una stagione oltremodo strabiliante.   Una decisione maturata nel corso del tempo e divenuta definitiva probabilmente dopo la straordinaria vittoria ai Giochi dove, probabilmente, i nipponici hanno offerto in occasione del programma libero il vero “best moment” della rassegna a cinque cerchi, almeno per quanto riguarda il pattinaggio di figura, rendendosi artefici di una rimonta straordinaria dalla sesta piazza.🔗 Leggi su Oasport.it

pattinaggio artistico i campioni olimpici miura kihara salutano le competizioni
© Oasport.it - Pattinaggio artistico, i Campioni Olimpici Miura-Kihara salutano le competizioni

Milano-Cortina '26: le lacrime del fenomeno Malinin ma il padre non lo perdona - Vita in diretta

Video Milano-Cortina '26: le lacrime del fenomeno Malinin ma il padre non lo perdona - Vita in diretta

Notizie correlate

Pattinaggio, la coppia giapponese Miura-Kihara annuncia il ritiroTOKYO, 17 APR - La coppia giapponese di pattinaggio artistico su ghiaccio, Riku Miura e Ryuichi Kihara, campioni olimpici a Milano-Cortina, hanno...

Leggi anche: Non riesce la rimonta a Conti/Macii. Azzurri fuori dalla top 5 alle Olimpiadi. Trionfano Miura-Kihara

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Pattinaggio, la coppia giapponese Miura-Kihara annuncia il ritiro; I campioni olimpici Riku Miura e Rhuichi Kihara annunciano il ritiro, per il pattinaggio di figura si chiude un'era.

campioni olimpici miura pattinaggio artistico i campioniPattinaggio artistico, i Campioni Olimpici Miura-Kihara salutano le competizioniUn ritiro che era nell’aria. La coppia medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 di pattinaggio di figura formata da Riku Miura-Ryuichi Kihara ha annunciato ufficialmente di avere terminato ... oasport.it

campioni olimpici miura pattinaggio artistico i campioniI campioni olimpici Riku Miura e Rhuichi Kihara annunciano il ritiro, per il pattinaggio di figura si chiude un'eraRiku Miura e Rhuichi Kihara hanno firmato un comunicato congiunto per annunciare la loro decisione sportiva senza aggiungere ulteriori dettagli sul loro futuro ... sport.virgilio.it

Digita per trovare news e video correlati.