Non riesce la rimonta a Conti Macii Azzurri fuori dalla top 5 alle Olimpiadi Trionfano Miura-Kihara

Sara Conti e Niccolò Macii non sono riusciti a recuperare posizioni durante la gara delle coppie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nonostante abbiano spinto al massimo, si sono fermati al sesto posto, lontani dal podio. La coppia giapponese Miura-Kihara ha invece conquistato la vittoria, sorprendendo molti appassionati con una performance impeccabile.

Non riesce la rimonta a Sara Conti-Niccolò Macii. Gli azzurri si sono fermati infatti al sesto posto in occasione della gara delle coppie valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Qualche errore di troppo per il binomio azzurro che, come ieri, ha perso troppi punti per strada, in particolar modo negli elementi di salto. Sulle immortali note de " Caruso ", gli allievi di Barbara Luoni – ottavi nello short e quindi scesi sul ghiaccio come primi nel penultimo gruppo di lavoro – hanno aperto la performance staccando un buon triplo twist, chiamato di livello 4. Il primo problema è arrivato subito dopo, con la cruciale sequenza triplo toeloopdoppio axeldoppio axel, il cui flow è stato fermato dalla dama che, al termine del primo axel, non è riuscita ad attaccare il secondo, fermandosi bruscamente.