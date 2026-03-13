Andy Warhol ' torna' ai Diamanti dopo 50 anni | le foto della mostra in anteprima

Una mostra in anteprima riporta Andy Warhol ai Diamanti dopo cinquant’anni, portando in esposizione alcune delle sue opere più iconiche. Le immagini mostrano le creazioni e le installazioni realizzate dall’artista, che ha sempre dichiarato di essere il suo stesso lavoro. La rassegna presenta anche fotografie e materiali storici legati alla sua carriera, offrendo uno sguardo diretto sulla sua produzione artistica.

“Se volete sapere tutto di Andy Warohl, vi basta guardare la superficie dei miei quadri, dei miei film e della mia persona, ed è lì che sono io”. Così si presenta e si racconta il padre della pop art, che a 50 anni di distanza torna a colorare le pareti di Palazzo dei Diamanti. Quest’anno, infatti, ricorre l’anniversario della mostra ‘Ladies and gentlemen’, che nel 1975-1976 ha portato a Ferrara una delle figure più carismatiche del Novecento. La peculiare attualità del processo di ricerca dell’artista, ha anticipato l’era della comunicazione globale, mettendo in evidenza la manipolazione estetica, la multiculturalità, l’artificialità e la sovraesposizione mediatica. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

