Durante la stagione sciistica appena conclusa, i poliziotti sciatori in servizio al Passo del Tonale, Ponte di Legno e Vermiglio hanno effettuato 77 interventi in più rispetto all’anno precedente. La maggior parte degli sciatori soccorsi, oltre il 60%, erano stranieri. I numeri evidenziano un aumento delle richieste di aiuto rispetto alla stagione passata. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici degli interventi o sui tempi di risposta.

Passo del Tonale (Brescia), 21 aprile 2026 – Settantasette servizi in più rispetto allo scorso anno e bilancio estremamente positivo per i poliziotti sciatori in servizio al Passo del Tonale, Ponte di Legno e Vermiglio durante la stagione sciistica appena conclusasi. I soccorsi. Gli operatori impiegati, provenienti dalla scuola di sci della Polizia di Stato di Moena, sono stati quattro, mentre ben 446 i soccorsi effettuati. Sono stati aiutati 232 uomini e 214 donne, in prevalenza stranieri. Il 60% di loro era polacco o ceco. I mezzi . I mezzi di evacuazione utilizzati con cui gli infortunati sono stati trasportati a valle sono in 28 occasioni in eliambulanza e 231 con le motoslitte della Polizia di Stato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Passo del Tonale, i numeri della stagione: stranieri più del 60% degli sciatori soccorsi

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