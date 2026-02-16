Piacenza celebra il Carnevale | sfilata di maschere bici d’epoca e festa per i bambini colorano il centro storico

Piacenza ha organizzato una grande festa di Carnevale domenica scorsa, dopo aver visto un aumento significativo di partecipanti e di visitatori. La città si è riempita di maschere colorate, biciclette d’epoca e bambini felici che si sono uniti alle attività nel centro storico. Durante la giornata, scuole e associazioni hanno portato in strada carri e creazioni fantasiose, creando un’atmosfera vivace e spensierata.

Piacenza in festa: un Carnevale tra tradizione, biciclette d'epoca e follia creativa. Piacenza ha vissuto una domenica di Carnevale all'insegna del divertimento e della creatività, con una sfilata che ha visto protagonisti maschere a tema, ciclisti d'epoca e una massiccia partecipazione di scuole e associazioni locali. L'evento, frutto della collaborazione tra Comune e Associazione Quartiere Roma, ha colorato il centro città, offrendo un'occasione di aggregazione e un omaggio alle tradizioni locali. La giornata è stata resa ancora più piacevole da un clima mite, quasi primaverile, che ha invitato i cittadini a partecipare.