Un uomo che passeggiava a Roma con la kippah, il copricapo tradizionale ebraico, è stato preso a calci e pugni da un gruppo di persone. L'aggressione è avvenuta in strada, senza che ci siano stati altri motivi evidenti. La vittima non ha riportato ferite gravi e ha chiamato le forze dell'ordine. Le autorità stanno indagando sull'accaduto e sui responsabili.

È bastata una kippah, il tradizionale copricapo ebraico, per far scattare il violento gesto antisemita. E' accaduto nel quartiere Marconi di Roma, dove un uomo di sessantadue anni è stato aggredito, domenica scorsa, sia verbalmente che fisicamente. Era uscito di casa con la moglie per fare una passeggiata. E' scaturito il diverbio e poi sono partiti gli insulti antisemiti, "anche in lingua araba”, ha denunciato la vittima.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Passeggia con la kippah a Roma, circondato e preso a calci e pugni

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