Preso a calci pugni e colpito con un’arma da taglio | gli rubano il cellulare e 500 euro

In un'area di strada, un uomo è stato aggredito senza motivo. Gli hanno scaraventato contro calci e pugni, poi gli hanno sferrato un colpo con un’arma da taglio. La rapina è finita con il ladro che ha portato via il cellulare e 500 euro in contanti. La vittima è rimasta ferita, ma non in modo grave. La polizia sta indagando per trovare i responsabili.

Hanno preso a calci e pugni un passante, colpendolo anche con un'arma da taglio, per rubargli un cellulare e cinquecento euro in contanti. Il fatto è accaduto circa tre mesi fa presso la stazione ferroviaria di Mezzocorona e i protagonisti sono tre uomini, due dei quali sono stati identificati

Un agente della Polizia penitenziaria di Ancona è stato aggredito da un detenuto, riportando lesioni che hanno richiesto un ricovero ospedaliero di 21 giorni.

Un giovane di 15 anni è stato vittima di una rapina violenta in metropolitana a Milano.

