Quattro giovani sono chiamati a rispondere di lesioni personali aggravate dopo un episodio avvenuto il 25 luglio 2021 a San Benedetto. In aula, un rappresentante della polizia ha testimoniato sui dettagli dell’aggressione, che ha coinvolto un turista preso a calci e pugni durante quella giornata. La vicenda si sta ora discutendo davanti al giudice.

Di lesioni personali aggravate sono accusati quattro giovani per un pestaggio avvenuto il 25 luglio del 2021 a San Benedetto. Si tratta di un tunisino di 23 anni, di un brasiliano di 27, di due italiani di seconda generazione di maghrebina di 25 e 24 anni residenti a Grottammare e Martinsicuro. Vittima un giovane romano in vacanza che fu spintonato e colpito con calci, schiaffi e pugni. Riportò lesioni guaribili in 7 giorni. Il ragazzo ha sporto denuncia e il successivo 16 settembre ha indicato chi erano i suoi aggressori attraverso foto che gli vennero mostrate. L’accusa ha prodotto anche i fermi immagini delle telecamere di sicurezza che ripreso in parte l’accaduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Turista preso a calci e pugni. In aula testimonia la polizia

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