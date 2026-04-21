passaporto elettronico con poste italiane cosa portare costi e tempi di consegna

Il passaporto elettronico è un documento di riconoscimento richiesto per i viaggi fuori dall’Unione Europea. Per ottenerlo tramite Poste Italiane, bisogna presentare alcuni documenti, tra cui un documento di identità valido e una foto recente. I costi variano a seconda della richiesta, e i tempi di consegna possono differire in base alla zona e alla modalità di richiesta. È necessario prenotare un appuntamento presso gli uffici postali autorizzati.

Il passaporto elettronico è un documento di riconoscimento indispensabile per viaggiare fuori dall’Unione Europea. È riconoscibile per la presenza di un microchip che raccoglie dati anagrafici e biometrici del titolare. La novità degli ultimi anni è la possibilità di richiederlo anche attraverso Poste Italiane, un’opzione che ha reso l’intera procedura più veloce e meno complicata rispetto al passato, quando era necessario rivolgersi esclusivamente agli uffici della Polizia di Stato. Chi può richiedere il passaporto elettronico. Possono richiedere il passaporto elettronico tramite Poste Italiane i cittadini italiani adulti e i genitori che devono farlo per i figli minorenni, a condizione che siano residenti o domiciliati in un comune abilitato.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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