Poste italiane oltre 150 mila richieste di passaporto da quando è attivo il servizio

Poste italiane ha ricevuto oltre 150 mila richieste di passaporto da quando ha attivato il servizio. Molti cittadini scelgono di affidarsi alle Poste per ottenere il documento, che ora si può richiedere più facilmente. L’azienda punta a semplificare le pratiche e offrire un servizio più vicino alle persone.

Poste italiane continua il suo percorso di innovazione al servizio dei cittadini, rafforzando l’offerta e rendendo più semplice l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Sono 150.652 le richieste di rilascio e rinnovo del passaporto presentate presso gli uffici postali italiani. L’iniziativa, attiva in 4.574 sedi – tra gli uffici postali nei comuni con meno di 15 mila abitanti e quelli situati nei grandi centri urbani – rappresenta una risposta concreta all’esigenza di semplificare le procedure, ridurre i tempi di attesa e offrire un’alternativa comoda, capillare e facilmente accessibile per ottenere il documento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

A Roma, quasi 151 mila persone hanno chiesto di rinnovare o ottenere il passaporto presso gli uffici postali.

