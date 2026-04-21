Pasquale Mancuso e la sfida del cambiamento | Casteltermini non può più attendere

"Non è più tempo delle belle parole ma della capacità di trasformarle in risultati". Il professore Pasquale Mancuso, candidato a sindaco di Casteltermini per la lista "Officina di impegno civico", racconta ad AgrigentoNotizie le ragioni della sua candidatura, le priorità del suo programma e la.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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# **Pasquale Mancuso come una figura storica e un tifoso d’altri tempi della Sarnese 1926, simbolo di una passione viscerale per i colori granata che ha attraversato diverse epoche del club. oggi il suo compleanno** **Auguri** - facebook.com facebook