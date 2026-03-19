Vanoli deciso il futuro può attendere | Non guardiamo più avanti del Rakow

Paolo Vanoli, allenatore della squadra di calcio, ha dichiarato che il futuro può aspettare e che la priorità attuale è la partita contro il Rakow. Dopo la vittoria di lunedì a Cremona, Vanoli ha sottolineato che l’obiettivo principale resta l’impegno immediato, senza distrarsi con altri programmi o possibilità. La sua attenzione è focalizzata sulla prossima sfida, mantenendo alta la concentrazione.

La vittoria di lunedì a Cremona aiuterà - e non potrebbe essere altrimenti - ma Paolo Vanoli vuole mantenere alta la concentrazione. Perché mollare la coppa adesso non si può. Obiettivo quarti di finale, metà aprile, con l’auspicio di aver scavato nel frattempo un solco ancora più profondo rispetto alla zona rossa in campionato. "Vincere dà autostima, abbiamo vinto una partita importante lunedì a Cremona ma è già il passato - ha spiegato il tecnico gigliato alla vigilia -. Adesso dobbiamo conquistare questa qualificazione, in una partita difficile ed intensa contro un’avversaria che ci ha messo in difficoltà all’andata. Non guardiamo più avanti del Rakow, siamo concentrati su questa partita e vogliamo mettere in campo la miglior formazione possibile per passare il turno". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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