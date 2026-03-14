Inter Atalanta | Bastoni orgoglio nostro! La Curva Nord esalta il centrale Coro dedicato per lui – FOTO

Durante la partita tra Inter e Atalanta, la Curva Nord ha esposto uno striscione e intonato un coro dedicato al difensore centrale nerazzurro, che ha risposto ringraziando i tifosi. Bastoni è stato chiamato

di Alberto Petrosilli Inter Atalanta, la Curva Nord dedica uno striscione e un coro dedicato al difensore centrale nerazzurro che ringrazia. Il clima di tensione che circondava Alessandro Bastoni nelle ultime settimane si è sciolto in un abbraccio collettivo durante l’anticipo tra Inter e Atalanta a San Siro. Nonostante il difensore sia rimasto precauzionalmente in tribuna per il problema alla tibia, la Curva Nord ha voluto mandare un segnale inequivocabile contro l’ostilità ricevuta dal giocatore negli altri stadi italiani. Inter Atalanta, coro e striscioni dedicati per Bastoni. Messaggio della Curva Nord: “Combatti e lotta perché.. noi siamo sempre con Te”??? pic. 🔗 Leggi su Internews24.com

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