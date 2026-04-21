Parma respira | nuovi alberi e parchi fioriti per il 2025

Il Comune di Parma ha presentato il bilancio operativo del progetto Parma Città Verde per il 2025, con un focus sulla riqualificazione degli spazi verdi. L’obiettivo è aumentare il numero di alberi e migliorare i parchi cittadini, considerando queste iniziative come parte di una strategia più ampia di infrastrutture sociali. Il piano prevede interventi specifici per potenziare la vegetazione urbana e rendere più vivibili le aree pubbliche della città.

Il Comune di Parma ha delineato il bilancio operativo del programma Parma Città Verde relativo all’anno 2025, evidenziando un piano d’azione che trasforma la gestione della vegetazione urbana in una vera e propria strategia di infrastruttura sociale. Attraverso l’impiego di nuove piantumazioni, la manutenzione tecnica del patrimonio arboreo e la riqualificazione degli spazi ludici, l’amministrazione punta a migliorare la vivibilità e la sicurezza dei quartieri cittadini, integrando la natura nel tessuto urbano. La cura del patrimonio biologico tra monitoraggio tecnico e biodiversità. L’analisi dei dati relativi al 2025 rivela un impegno massiccio sulla salute delle piante cittadine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parma respira: nuovi alberi e parchi fioriti per il 2025 Notizie correlate Imperia respira: 560 nuovi alberi per una città più verde e sicuraL’amministrazione di Imperia ha registrato un saldo positivo nella gestione del patrimonio naturale urbano, avendo messo a dimora 560 nuovi esemplari... Leggi anche: 500 nuovi alberi nei parchi di Brescia: il regalo di Italmark per i suoi 60 anni