500 nuovi alberi nei parchi di Brescia | il regalo di Italmark per i suoi 60 anni

In occasione del 60° anniversario, Italmark ha donato 500 alberi ai parchi di Brescia. Nel Parco della Crocerossa di Mompiano si può vedere un gruppo di giovani mandorli in fiore, piantati lungo uno dei tratti verdi del parco. La piantumazione interessa diverse aree della città, portando nuova vegetazione in spazi pubblici. La consegna degli alberi è avvenuta nelle ultime settimane.

Mandorli, tigli, platani e salici già piantati in cinque aree verdi. L’azienda ne donerà altri cento l’anno fino al 2034 Nel Parco della Crocerossa di Mompiano, in uno dei tanti tratti verdi prima lasciati al sole, ora si gode la brezza primaverile un gruppo di giovani mandorli in fiore. Non sono gli unici nuovi arrivi in città: sono arrivati anche platani, tigli, olmi, salici. Sono il "regalo" di Italmark alla città in occasione del suo sessantesimo compleanno: in collaborazione con il Comune di Brescia, ha donato ai bresciani 500 nuovi alberi distribuiti in cinque parchi; e ne donerà ancora, cento l'anno per i prossimi dieci anni, fino a raggiungere quota 1400. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

