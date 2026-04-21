Parma Pellegrino recupera per il Pisa? Le condizioni dell’attaccante e cosa è accaduto nell’allenamento odierno
Nella giornata odierna, si sono approfondite le condizioni dell’attaccante del Parma, che potrebbe tornare disponibile per la sfida contro il Pisa. Durante l’allenamento, sono stati valutati alcuni segnali riguardo il suo stato di forma e la possibilità di impiegarlo nella partita in programma. Le trattative tra i medici e lo staff tecnico proseguono per definire l’effettiva presenza del giocatore. La squadra si prepara con attenzione all’impegno imminente.
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