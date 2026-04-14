Yildiz a parte nell’allenamento odierno alla Continassa | le condizioni del numero 10 della Juventus e cosa succede in vista del Bologna

Oggi Yildiz ha svolto l’allenamento a parte alla Continassa, mentre la squadra si prepara per la sfida contro il Bologna. Le condizioni del centrocampista turco sono al centro dell’attenzione, dopo che si sono registrate preoccupazioni sulla sua tenuta fisica. La formazione bianconera monitora da vicino la situazione, in vista di un impegno importante in campionato. La sessione odierna ha mostrato differenze rispetto ai compagni, alimentando ulteriori dubbi sulla sua disponibilità.

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