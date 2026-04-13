In vista delle ultime giornate di campionato, l'Inter si trova in una posizione che richiede attenzione ai calcoli matematici per conquistare il titolo. Se l'Inter dovesse perdere le prossime due partite e l'allenatore della squadra avversaria vincesse tutte le sue, ci potrebbero essere delle combinazioni che permetterebbero ai nerazzurri di laurearsi campioni d'Italia. La corsa al primo posto dipende dai risultati di queste sfide decisive.

Ormai sembra solo questione di "quando". L'Inter ha sfruttato il pari del Napoli a Parma allungando a +9 a sei giornate dalla fine. Domenica sera, uscendo dallo stadio, i nerazzurri avevano già iniziato a fare i calcoli su quando poter festeggiare aritmeticamente il tricolore numero 21. Diciotto punti palio. All'Inter ne bastano dieci. Intanto, il calendario: l'Inter deve sfidare Cagliari, Torino, Parma, Lazio, Verona e Bologna (tre gare in casa e altrettante in trasferta). Il Napoli se la vedrà contro Lazio, Cremonese, Como, Bologna, Pisa e Udinese (quattro gare in casa). Se Chivu vincesse le prossime due e il Napoli le perdesse entrambe andrebbe a +15 a quattro giornate dalla fine, rendendo impossibile la ripresa azzurra.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, ora è corsa all'aritmetica: ecco quando potrebbe diventare campione d'Italia

Calcio serie C, ora il Perugia può iniziare a fare i conti: potrebbe bastare un punto nel derby per l'aritmeticaLa classica combinazione di risultati può regalare la salvezza con un pari, una vittoria farebbe sì di non dover guardare gli altri.

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