Nella partita tra Pisa e Genoa, si gioca uno spareggio salvezza importante per entrambe le squadre. De Rossi, allenatore dei toscani, ha dichiarato che una vittoria avvicinerebbe molto alla salvezza. Tuttavia, i rossoblù cercano di conquistare punti per evitare di essere già condannati prima della fine del campionato. La sfida si presenta come un momento decisivo per entrambe le formazioni, con obiettivi contrastanti.

De Rossi lo ha detto in conferenza: "Se vinciamo siamo quasi salvi". Ma i toscani non vogliono mollare Il Genoa vuole la salvezza, il Pisa ultimo in classifica ha pochissime chance per evitare l'incubo retrocessione. All'Arena Garibaldi arrivano i rossoblù: fischio d'inizio domenica alle 18. La squadra di Hiljemark arriva dal netto ko per 3-0 rimediato contro la Roma: è la terza sconfitta di fila per i toscani. Gli uomini di De Rossi hanno superato 2-1 il Sassuolo nell'ultimo turno di campionato. Scopriamo insieme il pronostico e le quote di Pisa-Genoa. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Il Pisa è in fondo alla classifica con 18 punti, il Genoa è fermo a 36: +9 sul Lecce terzultimo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pisa-Genoa, spareggio salvezza: per i rossoblù è già un match point

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