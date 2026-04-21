Parma danza e teatro | il festival che celebra il fallimento

Dal 14 al 17 maggio, il Teatro Europa di Parma ospiterà la terza edizione del Canile Drammatico Festival, un evento dedicato a danza e teatro. La manifestazione è organizzata principalmente dalla Fondazione Federico Cornoni ETS e si svolge nella città emiliana. Durante i giorni dell’appuntamento, si alterneranno spettacoli e performance legate a questi due linguaggi artistici.

Dal 14 al 17 maggio il Teatro Europa di Parma ospiterà la terza edizione del Canile Drammatico Festival, un evento che vede la Fondazione Federico Cornoni ETS come motore principale. Il progetto, che quest’anno si focalizza sul concetto di fallimento attraverso il percorso curatoriale denominato Cadere a pezzi, coinvolge una vasta rete di istituzioni tra cui il Comune di Parma, la Provincia di Parma, l’Università di Parma, il Comune di Bore, Confesercenti Parma e la Regione Emilia-Romagna, con la collaborazione di Europa Teatri. L’iniziativa artistica non si limita a una successione di spettacoli, ma si configura come un percorso triennale guidato da una direzione artistica composta da Giorgia Favoti, Rita Di Leo e Gabriele Anzaldi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parma, danza e teatro: il festival che celebra il fallimento Notizie correlate Pietrasanta 2026: il Dap Festival celebra 10 anni tra danza e sculturaDal 27 giugno all’11 luglio torna il Dap Festival a Pietrasanta: 14 spettacoli internazionali e danza immersiva al Museo Mitoraj per il decennale. Cremona celebra il fallimento: la mostra che trasforma l’errore in arteLa ventunesima edizione della Mostra Internazionale di Illustratori ha debuttato a Cremona con un approccio che ribalta i canoni estetici... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Stabat Mater e Carmina Burana al Teatro Regio; Teatro Regio, stasera Balletto di Maribor; Gradus 2026. Il Reggio Parma Festival per le nuove generazioni di artisti; IL BALLETTO DI MARIBOR DANZA LO STABAT MATER DI PERGOLESI E I CARMINA BURANA DI ORFF COREOGRAFATI DA EDWARD CLUG. 'Intersezioni & Next Generation', danza e arti performative a ParmaSi svolgerà dal 6 marzo al 22 aprile a Parma la settima edizione di 'Intersezioni & Next Generation', rassegna a cura di Artemis Danza, direzione artistica di Monica Casadei, con spettacoli short ... ansa.it Il Balletto di Marbor in tournée a Modena, Parma e PordenoneLa compagnia del Balletto di Maribor torna in Italia per una breve tournée di tre serate il 19 aprile alle 20. (ANSA) ... ansa.it A quanto pare, Inter-Parma è sold out x.com Ecco la prima pagina della Gazzetta di oggi martedì 21 aprile. Tutti gli aggiornamenti della giornata vi aspettano su www.gazzettadiparma.it e sui nostri canali social • • • #parma #gazzettadiparma #notizie #news #notiziedelgiorno #primapagina - facebook.com facebook