Il Dap Festival di Pietrasanta compie dieci anni e torna a coinvolgere pubblico e artisti tra performance di danza contemporanea e sculture in marmo. La manifestazione si svolgerà nel centro storico e nelle cave della città toscana, portando in scena numerosi artisti italiani e internazionali fino a tutto il 2026. La rassegna, nata per unire arte e movimento, celebra questa decade con un programma ricco di eventi.

Dal 27 giugno all’11 luglio torna il Dap Festival a Pietrasanta: 14 spettacoli internazionali e danza immersiva al Museo Mitoraj per il decennale. Il silenzio bianco del marmo di Pietrasanta sta per essere interrotto dal battito ritmico della danza contemporanea. Non è una semplice rassegna, ma un’invasione pacifica che da dieci anni trasforma le piazze, i chiostri e le gallerie della Piccola Atene in un palcoscenico a cielo aperto. Il Dap Festival – Danza in Arte a Pietrasanta, spegne quest’anno dieci candeline, consolidando un matrimonio tra plasticità scultorea e movimento che non ha eguali nel panorama coreutico italiano. Dal 27 giugno all’11 luglio 2026, la città si prepara a diventare il centro di gravità di un dialogo serrato tra l’immobilità della pietra e la fugacità del gesto. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Pietrasanta 2026: il Dap Festival celebra 10 anni tra danza e scultura

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