Panico in ospedale dove un giovane ha lanciato una barella contro il personale sanitario e ha aggredito i carabinieri. Il caos è andato in scena alle 23 di lunedì 23 marzo ad Ariccia, presso l'ospedale dei Castelli (Noc). L'esagitato, un 28enne residente ad Albano Laziale e noto alle forze dell'ordine per reati contro la famiglia, era stato appena dimesso. Eppure non aveva intenzione di lasciare la struttura. In evidente stato di alterazione è andato su tutte le furie. Come una furia ha prima scagliato una lettiga contro i medici. La situazione è diventata ad alta tensione, pertanto è scattato l'allarme con l'arrivo immediato dei carabinieri della stazione locale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Caos all'area di servizio, ubriaco lancia oggetti contro una dipendente e aggredisce i carabinieri: 26enne in arrestoQuesta mattina il Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di presentazione giornaliera presso la Stazione dei Carabinieri...

Ospedale di Tivoli, paziente aggredisce i medici e i carabinieriNel corso dell'attesa ha aggredito e insultato medici e infermieri, mettendo a rischio la sicurezza all'interno della struttura Momenti di tensione...

Altri aggiornamenti su Caos in ospedale lancia barella contro...

Temi più discussi: Caos in ospedale: lancia barella contro i medici e aggredisce i carabinieri; Padre in preda all'ira lancia il cellulare in faccia al figlio minore ad Ancona poi semina il caos in ospedale; Nuovo ospedale a Catanzaro: caos nel Pd; Padre in preda all' ira lancia il cellulare in faccia al figlio minore ad Ancona poi semina il caos in ospedale.

Ospedale dei Castelli, caos al pronto soccorso: lancia una barella contro i medici e aggredisce i carabinieri, ferito militareDoveva uscire dall’ospedale e tornare a casa. Invece ha trasformato il pronto soccorso in un campo di battaglia. Ha iniziato a urlare, poi ha afferrato una barella e l’ha scagliata contro i medici, bl ... msn.com

Padre in preda all'ira lancia il cellulare in faccia al figlio minore ad Ancona poi semina il caos in ospedaleUn quarantenne è stato ammonito dal Questore di Ancona per violenza domestica dopo aver colpito il figlio minore durante un litigio. virgilio.it

Il caos in Brasile dimostra tutti i problemi di sicurezza del Motomondiale x.com