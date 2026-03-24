Caos in ospedale | lancia barella contro i medici e aggredisce i carabinieri

Da romatoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Panico in ospedale dove un giovane ha lanciato una barella contro il personale sanitario e ha aggredito i carabinieri. Il caos è andato in scena alle 23 di lunedì 23 marzo ad Ariccia, presso l'ospedale dei Castelli (Noc). L'esagitato, un 28enne residente ad Albano Laziale e noto alle forze dell'ordine per reati contro la famiglia, era stato appena dimesso. Eppure non aveva intenzione di lasciare la struttura. In evidente stato di alterazione è andato su tutte le furie. Come una furia ha prima scagliato una lettiga contro i medici. La situazione è diventata ad alta tensione, pertanto è scattato l'allarme con l'arrivo immediato dei carabinieri della stazione locale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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