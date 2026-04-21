Il padre di Martinengo, colpito dai giovani durante una rissa, ha raccontato di essere stato colpito con una ginocchiata dritta all’occhio. L’uomo, che lavora come artigiano, mostra un vistoso livido e gli occhiali rotti. Secondo la sua testimonianza, i ragazzi si sono scatenati con calci e pugni contro un altro uomo, già a terra, durante l’episodio violento.

IL RACCONTO. L’uomo, artigiano, ha un vistoso livido e gli occhiali rotti: «Scatenati con calci e pugni sull’altro papà a terra». «Io sono quello messo meglio dei tre. L’altro papà, che vive a Soresina, in provincia di Cremona, è tornato stamattina in ospedale perché non ci vede bene da un occhio, essendo stato colpito con un pugno fortissimo dalle spalle. Mentre il terzo, bresciano di Lumezzane, ha riportato ematomi ovunque: lo hanno colpito ripetutamente, anche quando era a terra, con calci e pugni». A raccontare quello che è accaduto a questi tre papà, picchiati da un gruppo di maranza durante il fine settimana sul Garda, a Toscolano Maderno, è l’unico bergamasco dei tre: 54 anni, di Martinengo, è un artigiano.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Parla il papà di Martinengo picchiato dai maranza: «Una ginocchiata dritta all’occhio»

DON ALÌ vs ARTICOLO 52: i CACCIATORI di MARANZA | JematriaDue

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