bergamo rapinato e picchiato dai maranza a monterosso giovane ferito preso un 16enne

IL CASO. Diciottenne aggredito mentre andava a prendere la sorellina. Due autori fuggiti, il terzo rintracciato dalla polizia su un bus: denunciato. Stava andando a prendere la sorellina, quando gli si sono parati davanti tre giovanissimi, che hanno cominciato a chiedergli con insistenza delle monete. Alla sua opposizione uno di loro gli ha sferrato due pugni al volto, ferendolo. È quanto capitato a un giovane, da poco diciottenne, sabato 14 febbraio poco prima delle 13 a Monterosso. L’ennesimo episodio di rapina da parte di «maranza» si è concluso con la fuga di due di loro, con 70 euro di bottino, e con l’inseguimento del terzo da parte delle Volanti della polizia, che sono riuscite a intercettarlo su un bus dell’Atb. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

A Genova, negli ultimi giorni, si sono verificati episodi di aggressione e rapina nel centro città, coinvolgendo giovani di origine nordafricana.

I carabinieri di Padova hanno arrestato un uomo gambiano di 27 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, dopo aver compiuto una rapina con violenza ai danni di un ragazzo.

