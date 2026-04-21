I consiglieri del Partito Democratico dell’Emilia Romagna hanno chiesto un confronto sulla nomina del nuovo presidente del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano. La questione riguarda una presunta terna di candidati, ancora non ufficializzata, dalla quale dovrebbe essere scelto il successore. La discussione si concentra sulla necessità di chiarimenti e di un confronto aperto prima di procedere con la nomina.

Sulla presunta terna di candidati (non ufficializzata) alla Presidenza del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano da cui dovrebbe uscire il nome del nuovo Presidente, intervengono i consiglieri Pd dell’Emilia Romagna. Con loro l’assessore regionale Mammi che afferma che la scelta non può essere un atto unilaterale del Governo, ma è necessario un confronto con i territori. Per questo scrivono nella nota: "Sulla nomina del presidente del Parco Nazionale, riteniamo necessario intervenire – dichiarano i consiglieri Fornili, Arduini, Carletti e Costa con Mammi – dal momento che, dopo mesi di tentativi fatti per costruire un confronto istituzionale, apprendiamo da indiscrezioni stampa che il Governo sembra abbia deciso di costruire una terna chiusa senza dialogo con le Regioni e i territori".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parco, il Pd: "Necessario un confronto sulla nomina"

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