ContemporaneaMENTE la mostra di Cellole che parla di Sannio | prorogata fino al 24 Marzo 2026

La mostra ContemporaneaMENTE, dedicata al Sannio, è stata inaugurata a Cellole il 7 febbraio 2026 e rimarrà aperta fino al 24 marzo 2026. L’esposizione invita i visitatori a scoprire opere di artisti locali e a partecipare attivamente al percorso espositivo. La proroga permette di visitarla ancora per diversi mesi, offrendo un’occasione continua di confrontarsi con le creazioni in mostra.

Inaugurata a Cellole il 7 Febbraio 2026, la mostra ContemporaneaMENTE, nasceva quale invito collettivo alla creazione e alla partecipazione. Un esperimento che ha dato i suoi frutti tanto da portare gli organizzatori, nella direttrice artistica della Toro Arte, Claudia Grasso, a prorogare l'apertura fino al 24 Marzo 2026. Incontro e dialogo tra generazioni, linguaggi e culture diverse, il progetto ha saputo emozionare e stimolare la ricerca di nuovi approcci nel mondo dell'arte contemporanea. Il successo di pubblico è stato dovuto anche grazie ai nomi degli artisti coinvolti. Divisa in tre sezioni ha visto la partecipazione di: Creativamente Natura(l)mente – a cura di Rosanna De Cicco: Alexshot106, B.

