Papa Leone ricorda Bergoglio sui social Meloni | Ha richiamato con costanza il valore della pace

In occasione del primo anniversario della morte di Papa Francesco, sui social sono stati condivisi ricordi e messaggi di ricordanza. La presidente del consiglio ha commentato che il pontefice ha frequentemente richiamato l’importanza della pace. Sono stati pubblicati anche messaggi di figure religiose e pubbliche, che hanno espresso rispetto e riconoscenza per il suo operato. La ricorrenza ha suscitato discussioni e approfondimenti sulla sua figura e sul suo ruolo all’interno della Chiesa.

Un anno senza Papa Francesco. In occasione del primo anniversario della morte di Bergoglio, Papa Leone, in partenza per la Guinea Equatoriale, ricorda il predecessore via X: “Nel primo anniversario della nascita al cielo del nostro caro #PapaFrancesco, le sue parole e i suoi gesti rimangono impressi nei nostri cuori", ha scritto il Pontefice sui social. Aggiungendo: "Raccogliamo la sua eredità proclamando sempre la gioia del Vangelo, annunciando la misericordia di Dio e promuovendo la fratellanza tra tutti gli uomini e le donne”. Nel primo anniversario della nascita al cielo del nostro caro #PapaFrancesco, le sue parole e i suoi gesti rimangono impressi nei nostri cuori.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Papa Leone ricorda Bergoglio sui social. Meloni: "Ha richiamato con costanza il valore della pace" Notizie correlate Solidarietà a Papa Leone, i vescovi calabresi fanno sentire la loro voce "in difesa del valore della pace"I vescovi della Calabria, riuniti nella sessione primaverile della conferenza episcopale, esprimono vicinanza e piena solidarietà a Papa Leone XIV in... Papa Leone: “Accolgo con soddisfazione l’annuncio della tregua, segno di viva speranza. Il mondo ha bisogno di pace”“A seguito di queste ultime ore di grande tensione per il Medio Oriente e per tutto il mondo accolgo con soddisfazione e come segno di viva speranza... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il Papa: preghiamo per la pace, si fermi chi uccide e vuole il mondo in ginocchio; Papa Leone XIV e l’eredità di Papa Francesco; Il presidente nazionale del RnS Giuseppe Contaldo è stato ricevuto in Udienza privata da Papa Leone XIV.; In preghiera per la pace con Papa Leone in quest’ora oscura della storia. Papa Leone ricorda Bergoglio sui social. Meloni: Ha richiamato con costanza il valore della paceUn anno senza Papa Francesco. In occasione del primo anniversario della morte di Bergoglio, Papa Leone, in partenza per la Guinea Equatoriale, ricorda il predecessore via X: Nel primo anniversario ... ilgiornale.it Un anno senza Papa Francesco, il silenzio sano di Papa Leone XIV e quella finta rivoluzione che fa fare la guerra (vera) a tradizionalisti e progressistiPapa Francesco moriva un anno fa e alla gente manca il carattere scherzoso e irriverente del pontefice. Dall’altro lato ci sono i critici che lo hanno pestato in vita e ora lo ricordano con odio, de ... mowmag.com Come #Francesco, anche se con toni diversi, da un anno #Papa Leone bastona i nuovi tiranni della guerra. Solo che ora la sua voce è più forte perché ha un megafono globale per chiedere pace. Gliel’ha messo in mano #Trump . Che errore, mister President x.com Tele Dehon. . Testimoniare la pace: è l’appello che Papa Leone XIV ha rivolto alla Chiesa d’Angola. Il Pontefice ha incontrato vescovi e religiosi invitati a non scoraggiarsi dinanzi alle difficoltà. “Continuate a essere Chiesa generosa”, le sue parole. facebook