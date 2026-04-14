Solidarietà a Papa Leone i vescovi calabresi fanno sentire la loro voce in difesa del valore della pace
Durante la riunione primaverile della conferenza episcopale calabrese, i vescovi hanno espresso vicinanza a Papa Leone XIV, coinvolto in seguito a un episodio di intimidazione da parte del presidente degli Stati Uniti. La dichiarazione sottolinea il sostegno alla figura papale e il riconoscimento del valore della pace, senza entrare nel merito delle motivazioni o dei dettagli dell’evento.
I vescovi della Calabria, riuniti nella sessione primaverile della conferenza episcopale, esprimono vicinanza e piena solidarietà a Papa Leone XIV in seguito alla violenta intimidazione rivoltagli dal presidente degli Stati Uniti. "Le sue parole - si legge in una nota - feriscono la dignità della.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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