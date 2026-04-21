Papa Leone in Guinea Equatoriale | nessuna guerra in nome di Dio

Il Papa si trova attualmente in Guinea Equatoriale, dove ha concluso il suo viaggio apostolico in Africa. La visita ha coinvolto diverse tappe e incontri con rappresentanti locali. Durante il soggiorno, il Papa ha sottolineato che nessuna guerra può essere giustificata in nome di Dio. La sua presenza nel paese si inserisce in un percorso di dialogo e di promozione della pace nella regione.

Papa Leone è in Guinea Equatoriale, ultima tappa del suo lungo viaggio apostolico nel continente africano. Dal pontefice giunge il richiamo per una umanità travolta da violenze e guerra che rischia di veder compromesso il proprio destino. Servizio di Cristiana Caricato RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone in Guinea Equatoriale: nessuna guerra in nome di Dio Papa Leone in Guinea Equatoriale: nessuna guerra in nome di Dio Notizie correlate Papa Leone XIV arriva in Guinea EquatorialePapa Leone XIV è arrivato in Guinea Equatoriale per l’ultima tappa del suo viaggio in Africa, dopo Algeria, Camerun e Angola. Guinea Equatoriale, il Paese attende Papa LeoneNella Guinea Equatoriale per conoscere il piccolo paese africano, ex colonia spagnola, a maggioranza cristiana e guidato dal suo presidente, al... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il Papa in Guinea Equatoriale: 'Mondo ferito dalla prepotenza'; Papa Leone XIV in Guinea Equatoriale: un Paese unico nel panorama africano; Leone XIV in Guinea Equatoriale, un Paese che chiede consolazione; L’Africa attende Leone XIV. Papa Leone in Guinea Equatoriale: Sempre più conflitti ignorando diritto internazionaleUltima tappa del viaggio di Papa Leone XIV in Africa: oggi il pontefice arriva in Guinea Equatoriale, dopo essere stato in Algeria, Camerun e Angola. Fitto il programma di appuntamenti della giornata. tg24.sky.it LEONE XIV IN AFRICA - Il Papa in Guinea Equatoriale: la Dottrina sociale della Chiesa è un aiuto per chi cerca pace e giustiziaMalabo (Agenzia Fides) - E’ sempre una gioia vedere i luoghi nel mondo dove la Chiesa sta crescendo confida Leone XIV ai giornalisti presenti sul volo che lo porta da Luanda a Malabo, in Guinea ... fides.org La Guinea Equatoriale abbraccia Papa Leone. #PopeinAfrica ( Vatican Media) x.com Prosegue la puntata di Chiesa viva dedicata al Viaggio Apostolico di Papa Leone XIV, un viaggio che attraversa storie, volti e intere comunità. Dalle 16.40 su #TV2000 con: Ana Maria Esono, Associazione DIM - Donne in Movimento Don Antimo Okee Ntug - facebook.com facebook