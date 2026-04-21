Papa in Africa | il grido contro i potenti che sfrutta i poveri

Il viaggio papale in Africa continua a focalizzarsi sulle questioni sociali e sulle ingiustizie che colpiscono le comunità locali. Durante la visita, sono stati affrontati temi legati alla povertà e allo sfruttamento delle risorse da parte di potenze straniere, con un richiamo all’attenzione verso le popolazioni più vulnerabili. La presenza del Papa ha attirato l’attenzione su queste problematiche, sottolineando la necessità di un'attenzione concreta e immediata.

Il ponte tra la fede e le realtà sociali dell’Africa subsahariana prosegue con un nuovo spostamento geografico. Leone XIV ha lasciato l’Angola per dirigersi verso la Guinea Equatoriale, segnando il passaggio alla quarta e definitiva tappa del suo itinerario nel continente africano. Il movimento della delegazione pontificia avviene dopo una giornata di forte impatto emotivo vissuta a Saurimo, dove la presenza del Pontefice ha catalizzato l’attenzione di circa 40mila fedeli riuniti in una celebrazione all’aperto. La denuncia sociale nella spianata di Saurimo. Durante la funzione religiosa celebrata ieri davanti alla folla radunata sulla vasta area di Saurimo, il messaggio del Papa si è concentrato sulle dinamiche di potere che colpiscono le popolazioni locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Papa in Africa: il grido contro i potenti che sfrutta i poveri Notizie correlate Missione Papa in Africa: il grido per una pace che sia azioneIl messaggio di pace lanciato da Papa Leone XIV in vista del suo imminente spostamento in Africa ha scatenato una riflessione profonda sulla... Leggi anche: Vaticano, salviamo il pianeta. Il grido dei popoli indigeni contro chi sfrutta le loro terre Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Papa: sono in Africa per incoraggiare i cattolici, non per dibattere con Trump; Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa, dichiarazione del Presidente Meloni; L’Africa attende Leone XIV; Comincia da Algeri il viaggio di Papa Leone XIV in Africa. Papa Leone XIV oggi in Guinea Equatoriale, il programma del viaggioUltima tappa del viaggio di Papa Leone XIV in Africa: oggi il pontefice arriva in Guinea Equatoriale, dopo essere stato in Algeria, Camerun e Angola. Fitto il programma di appuntamenti della giornata. tg24.sky.it Quando il Papa porta con sé il sapore della Calabria: il Rosà di Lento e il Magliocco volano in Africa con Leone XIVCi sono traguardi che non si misurano solo in riconoscimenti, ma in simboli. E quello che attende Cantine Lento nei prossimi giorni ha il sapore di un racconto che attraversa cieli, culture e continen ... strettoweb.com Un anno fa ci lasciava Papa Francesco, scomparso nel lunedì dell’Angelo del 2025. Nel corso di questa giornata il Pontefice argentino sarà ricordato con messe commemorative in tutto il mondo. Roma gli dedica una giornata-evento con diversi appuntame facebook Leone XIV ricorda papa Francesco nell'anniversario della morte #papafrancesco x.com