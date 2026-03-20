Vaticano, salviamo il pianeta. Il grido dei popoli indigeni contro chi sfrutta le loro terre

Nel Vaticano, è stato annunciato il lancio di una nuova piattaforma promossa dalla Rete Iglesias Y Mineíra, con l’obiettivo di promuovere il disinvestimento dalle attività estrattive che danneggiano le comunità indigene. L’evento si è svolto questa mattina nella Sala Stampa della Santa Sede, attirando l’attenzione su un tema legato alla tutela delle terre e delle popolazioni locali.

Un richiamo a salvare il pianeta arriva dal Vaticano. Nella Sala Stampa della Santa Sede, il lancio, stamane, della piattaforma promossa dalla Rete Iglesias Y Mineíra sul disinvestimento dalle attività estrattive che danneggiano le comunità locali. Il cardinale Baggio, sottosegretario del Dicastero per lo Sviluppo umano: è il segno concreto di una conversione integrale necessaria. Servizio di Paolo Fucili RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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